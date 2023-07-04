На Украине хотят сделать английский язык обязательным для дошкольников с 2026 года

Согласно заявлению министерства культуры и информационной политики страны, такое изменение также затронет младшую и среднюю школу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Внесенный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об использовании английского языка в стране предполагает в том числе его обязательное изучение в учреждениях дошкольного образования с 1 сентября 2026 года, а также экзамен при поступлении в магистратуру в вузах с 2027 года. Об этом сообщили в министерстве культуры и информационной политики страны.

"С 2027 года обязательный экзамен по английскому языку будут сдавать для поступления в магистратуру учреждений высшего образования. Учителей также будут обучать английскому языку. Предполагается, что в младшей и средней школе изучение английского будет обязательным, а также его будут изучать в учреждениях дошкольного образования с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в министерстве пояснили, что в соответствии с законопроектом через два года со дня прекращения или отмены военного положения на Украине "предусмотрено обязательное владение английским языком для соискателей ученой степени доктора философии и образовательно-творческой степени доктора искусств".

В министерстве также утверждают, что каждый второй украинец считает, что английский язык необходимо изучать с шести лет и старше, 88% опрошенных полагают, что украинцы должны учить английский язык.

28 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно одной из статей, английским языком в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Документ определен главой государства как неотложный.

Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком. При этом в тексте сразу предусмотрено, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует.