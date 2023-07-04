В калужском филиале Музея Победы отреставрировали диораму "Штурм Берлина"

Студенты-реставраторы из колледжа "26-й кадр" отреставрировали полотно под руководством преподавателя-реставратора Ольги Силиной

КАЛУГА, 4 июля. /ТАСС/. Реставраторы досрочно завершили работы над диорамой "Штурм Берлина", которая с 1995 года экспонируется в калужском филиале Музея Победы - Музее Г. К. Жукова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Реставрацию диорамы "Штурм Берлина" начали 21 июня. Планировалось, что она займет более двух недель, но ее завершили раньше. Это масштабная инсталляция длиной 36 м и высотой 9 м. Она объединяет живописное полотно и предметный план. Диорама была создана для музея штаба Западной группы войск в Вюнсдорфе (ГДР), а после вывода советских войск из Германии была привезена в Россию и с 1995 года экспонируется в Музее Г. К. Жукова", - сказали в пресс-службе.

Картина была создана в 1976 году художниками из военной студии имени М. Б. Грекова Евгением Данилевским и Вениамином Сибирским. На ней отображены последние события войны, ожесточенные бои на улицах Берлина, который проходили в конце апреля 1945 года. "Справа на картине изображена река Шпрее и мост Мольтке, по которому ведется наступление советских солдат на Рейхстаг. Слева вдалеке мы видим полуразрушенный Рейхстаг. Художники показали сражение за последние метры перед победой", - уточнили в Музее Победы.

Студенты-реставраторы из колледжа "26-й кадр" отреставрировали полотно под руководством преподавателя-реставратора Ольги Силиной. Работа прошла при поддержке Союза реставраторов России совместно с Музеем Победы. Кроме реставрационных работ специалисты описали состояние сохранности около 1 тыс. предметов, атрибутировали скульптуру "Маршал К. Е. Ворошилов на параде" 1930-1940-х годов, которая скоро поступит в фонд музея.