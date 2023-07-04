CNN: Гарвард обвинили в предпочтениях для родственников выпускников и спонсоров вуза

В иске трех организаций, защищающих права меньшинств, утверждается, что получающие преференции при поступлении "в подавляющем большинстве случаев белые" и составляют до 15% всех принятых студентов

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Три американские организации, защищающие права меньшинств, подали иск против руководства Гарвардского университета (Harvard University) из-за якобы приоритетного зачисления абитуриентов, которые являются родственниками выпускников или спонсоров вуза. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его данным, в иске утверждается, что студенты, получающие преференции при поступлении, "в подавляющем большинстве случаев белые" и составляют до 15% всех принятых студентов. Если бы "часть белых студентов" не была принята в вуз на родственных правах, это увеличило бы возможности приема для абитуриентов с другим цветом кожи, говорится в иске.

Авторы петиции полагают, что решение Верховного суда США об отмене программы приоритетного приема в вузы представителей расовых меньшинств, принятое 29 июня, негативно скажется на разнообразии поступающих. В связи с этим организации, подавшие в суд, призвали Министерство образования США обеспечить такую процедуру поступления в вузы, в ходе которой "нельзя будет выявить родственные связи абитуриентов".

Согласно статистике, опубликованной в The Harvard Gazette, среди поступивших в 2023 году на программу бакалавриата афроамериканцы и студенты из стран Африки составили 15,3%, американцы азиатского происхождения - 29,9%, а студенты латиноамериканского происхождения - 11,3%. Коренные жители Северной Америки и Гавайских островов представляют только 2,7% принятых студентов. Примерно 40,8% зачисленных абитуриентов - белые.

Гарвардский университет был основан в 1636 году. Он располагается в штате Массачусетс и входит в ассоциацию восьми элитных американских вузов "Лиги плюща".