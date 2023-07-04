В России заболеваемость ковидом снизилась на 13,4% за неделю

В федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что число госпитализаций при этом сократилось на 6,1%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 13,4%, а число госпитализаций сократилось на 6,1%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 26 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 6 184 человека, что на 16,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. 86 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 963 688 случаев заражения и 22 408 708 случаев выздоровления, 399 649 человек умерли.