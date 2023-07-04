Путин пригласил страны ШОС на Всемирный фестиваль молодежи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил молодых людей из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие во Всемирном фестивале молодежи, запланированном в Сочи на март 2024 года.

"Хочу обратить ваше внимание, уважаемые друзья, на то, что с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи. Это будет самое масштабное молодежное событие международного уровня, которое соберет активных, неравнодушных молодых людей со всего мира", - сказал глава государства на онлайн-саммите ШОС, отметив, что в фестивале ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира.

По словам Путина, "фестиваль откроет широкие возможности для установления прямых контактов со сверстниками, неформального дружеского общения, свободного от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков, общения, объединяющего молодое поколение вокруг идеи прочного и устойчивого мира, процветания и созидания". "Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы", - заключил президент РФ.

Путин в апреле подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодежного сотрудничества. В нем примут участие 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных участников. Принять участие смогут также подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.

Идея проведения всемирных фестивалей молодежи и студентов зародилась после окончания Второй мировой войны. Организаторами выступили Всемирная федерация демократической молодежи (основана в ноябре 1945 года) и Международный союз студентов (существовал с 1946 года до начала 1990-х годов). В последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в 2017 году на площадках в Москве и Сочи. Его участниками стали порядка 25 тыс. молодых людей - представителей общественных организаций, преподавателей и политиков.