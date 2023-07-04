Оксфордский музей передал племени масаев 98 коров за украденные реликвии

В Великобританию в колониальную эпоху вывезли 148 реликвий, однако "пять из них - по ошибке", так как они имеют особую связь с одной общиной племени

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Музей этнографии и археологии Оксфордского университета передал двум кенийским семьям из племени масаев 98 коров в качестве примирительного жеста за украденные в колониальный период культурные ценности. Об этом во вторник сообщила кенийская газета Daily Nation.

Директор музея Лаура Ван Брокховен подтвердила, что в коллекции музея действительно есть 148 артефактов племени масаев, которые были привезены в Великобританию в колониальную эпоху, однако "пять из них - по ошибке", так как они имеют особую связь с одной общиной племени. К этим пяти артефактам относятся мужские и женские нашейные украшения, а также женский головной убор для инициации.

По данным Daily Nation, в качестве знака примирения за то, что предметы выставлялись в музее Оксфорда в течение 138 лет, двум семьям из племени подарили по 49 коров. Однако сами артефакты пока остаются в музее. По информации газеты, решение об их дальнейшей судьбе будет принимать община.

С конца XIX века часть территории нынешней Кении входила в Восточноафриканский протекторат Великобритании, который в 1920 году был преобразован в отдельную колонию. Кения обрела независимость в 1963 году.