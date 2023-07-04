В Татарстане 10% бюджетных мест в вузах выделили для Героев России и детей участников СВО

В рамках отдельной квоты могут поступать Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в специальной военной операции

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 2,1 тыс. бюджетных мест выделено в вузах Татарстана в 2023 году в рамках отдельной квоты для Героев России и детей участников СВО. Это 10% от общего количества бюджетных мест в вузах региона, сообщил на брифинге министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

"У нас более 21 тыс. бюджетных мест. <…> Можно сразу сказать - 2 100 мест [приходится на отдельную квоту для Героев России и детей участников СВО]", - сказал он.

В рамках отдельной квоты могут поступать Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"В пределах специальной квоты прием на обучение детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности", - сказал Хадиуллин.