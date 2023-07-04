Россияне назвали причины отказа от сдачи биометрии

Среди них вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Треть россиян нейтрально относятся к сдаче биометрических данных, еще 32% реагируют на эту процедуру скорее негативно, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представил руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Результаты опроса показывают, что среди россиян преобладает нейтрально-отрицательное отношение к сдаче биометрических данных: 34% относятся к ней безразлично, 32% - негативно", - рассказал он.

Среди тех, кто воспринимает такую практику негативно, доминируют четыре группы аргументов против сдачи биометрии: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность.

О положительном отношении к сдаче биометрии говорят 27% россиян. По мнению сторонников этой процедуры, она обладает для пользователей такими преимуществами как безопасность, прозрачность, простота, прогресс и порядок.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.