В Подмосковье пресекли более 5 тыс. миграционных преступлений в рамках операции "Нелегал"

Оперативно-профилактическую операцию провели с 19 по 25 июня

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Московской области пресекли более 5,2 тыс. административных правонарушений в сфере миграции в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал", проведенной с 19 по 25 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На территории Московской области с 19 по 25 июня проведена оперативно-профилактическая операция "Нелегал". Цель мероприятий - противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции. В результате пресечено более 5 200 административных правонарушений в сфере миграции", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД отметили, что за нарушение режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ) составлено более 2,7 тыс. административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ) - более 1 тыс. В отношении работодателей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП РФ) составлено более 500 административных протоколов.

"Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила более 18,7 млн рублей, из которых взыскано 11,8 млн рублей", - отметили в пресс-службе. Кроме того, суды вынесли более 1,6 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Возбуждено 378 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

Также в ходе проведения операции возбуждено 15 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 УК РФ) и семь уголовных дел по другим преступлениям, совершенным иностранными гражданами.