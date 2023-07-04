В Югре, Свердловской и Тюменской областях ввели ограничения на дорогах из-за жары

Они касаются грузового транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Временное ограничение движения ввели на дорогах федерального значения для грузового транспорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также в Свердловской и Тюменской областях из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

"На период жаркой погоды (с 04.07.2023) в связи неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура свыше 32 градусов) на территории Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югра вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. <…> Ограничение продлится на период жаркой погоды для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, временные ограничения введены на трассах Пермь - Екатеринбург, Екатеринбург - Тюмень, Екатеринбург - Шадринск - Курган, М-5 "Урал", Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, а также на подъездах к Тюмени, Ишиму, Сургуту и поселку городского типа Белоярский.

По данным Уральского гидрометцентра, 4 июля в Свердловской области установилась облачная погода, температура воздуха днем прогреется до плюс 32 градусов, скорость ветра 2-7 м/с. В Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.