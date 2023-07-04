Детский лагерь под Псковом возобновил работу после вспышки кишечной инфекции

Все анализы у детей и сотрудников лагеря в норме

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Детский загородный лагерь "Зеркальный" в Псковской области, из которого ранее были госпитализированы 30 детей с кишечной инфекцией, и работа которого по решению регионального управления Роспотребнадзора была приостановлена, возобновил свою работу. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по образованию.

"Лагерь возобновил работу. Туда выезжали специалисты комитета по образованию Псковской области, все чисто, наведен порядок. Все анализы у ребят и у сотрудников лагеря в норме. Дети уже заехали, это вторая смена в лагере", - сказала собеседница агентства.

После произошедшего инцидента специалисты Роспотребнадзора проводили лабораторное обследование заболевших и установили у них норовирусная этиология заболевания. При проведении эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства. По фактам выявленных нарушений специалисты Роспотребнадзора планируют привлечь виновных к административной ответственности.

В конце июня в средствах массовой информации появились сообщения о массовом отравлении детей в лагере "Зеркальный". В тот же день комитет по здравоохранению Псковской области сообщил, что 30 детей были госпитализированы в диагностическое отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы с диагнозом кишечная инфекция. В понедельник все дети были выписаны. В связи с инцидентом специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Псковской области приостановили деятельность. Всего это заболевание было выявлено у 38 школьников.