Более 10 тыс. томских студентов включены в научное предпринимательство

Как сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур, регион занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга в научно-технологическом развитии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Студенческое предпринимательство охватывает в Томске уже более 10 тыс. студентов. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур во время встречи президента России Владимира Путина с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"У нас сегодня в научно-студенческое предпринимательство [включаются] уже больше 10 тыс. студентов", - сказал Мазур, добавив, что Томск занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга в научно-технологическом развитии.

По его словам, это достигается в том числе за счет объединения всех крупных вузов и НИИ региона в Большой университет Томска.

Также регион давно работает в части образования с азиатскими странами. В Томске учатся студенты из 88 стран, действуют программы обмена, которые "дают очень серьезную геополитическую составляющую".