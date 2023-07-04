Глава Крыма прогнозирует пробку на Крымском мосту на выезде из республики в августе

По словам Сергея Аксенова, сейчас ожидание в пробке со стороны полуострова составляет 20 минут

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. На Крымском мосту, где в настоящее время наблюдается пробка из автомобилей со стороны Краснодарского края, прогнозируются аналогичные затруднения в движении транспорта в августе - уже на выезде из республики. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов, докладывая о ситуации на Крымском мосту.

"Со стороны Крыма сейчас 20 минут ожидание [в пробке перед прохождением процедуры досмотра на мосту]. <…> В августе, мы ожидаем, будет пробка с нашей стороны такая же [как со стороны Краснодарского края], уже на отток населения. Синхронизируем действия", - сказал Аксенов.

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 100 м, время ожидания 10 минут.

После теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года был введен третий уровень безопасности, который подразумевает проведение 100% досмотра всех транспортных средств на объекте. Он действует и сейчас во избежание повторения террористических атак и провоза запрещенных грузов.