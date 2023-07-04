В Петербурге в честь 30-летия больницы № 2 открыли мемориальный комплекс подвигу врачей

Автором проекта стал петербургский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный подвигу медицинских работников во время блокады Ленинграда и пандемии COVID-19, открылся на территории городской многопрофильной больницы № 2 в Петербурге. Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия учреждения, сообщила во вторник пресс-служба Смольного.

"Сегодня мы открываем этот мемориал на территории нашей знаменитой второй больницы. Он посвящен подвигу всех ленинградских и петербургских врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, которые работали во время блокады и спасали людей во время пандемии. <...> Вторая больница появилась во многом благодаря усилиям нашего президента Владимира Владимировича Путина. 30 лет назад он лично курировал строительство", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова с церемонии открытия.

Как отметил губернатор, строительство больницы № 2 инициировал президент России Владимир Путин, когда работал заместителем мэра Санкт-Петербурга. Она открылась в те годы, когда в стране не строилось ни одной больницы.

Уточняется, что мемориал состоит из пяти композиций, которые объединены логотипом учреждения в граните. В центре находится изображение совершенного человека Леонардо да Винчи, которое является символом здоровья и гармонии. Автор проекта - петербургский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.

В больнице № 2 сегодня оказывают многие виды высокотехнологичной помощи, в том числе в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, офтальмологии, урологии, травматологии. Ежегодно здесь проходят лечение более 50 тыс. пациентов, выполняется более 40 тыс. операций. А во время пандемии COVID-19 коллектив больницы отработал более 400 дней в "красной зоне", оказал экстренную помощь более 23 тыс. пациентам с коронавирусной инфекцией.