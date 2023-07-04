4 июля, 13:27

Путин попросил Котякова "настойчиво работать" по касающимся рынка труда направлениям

Президент отметил важность состояния рынка труда для экономической и социальной сферы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова продолжать "настойчиво работать" по всем направлениям, касающимся рынка труда в стране.

"Прошу также настойчиво по всем этим направлениям, о которых вы сейчас сказали, продолжать работать", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ, заслушав доклад министра труда.

Путин отметил важность состояния рынка труда как для экономической, так и для социальной сферы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотяков, Антон Олегович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация