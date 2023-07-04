Близкие жертв разбившегося в 2015 году лайнера Germanwings подали в суд на ФРГ

Конкретно иск направили против Федерального ведомства гражданской авиации Германии

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Родственники жертв катастрофы самолета авиакомпании Germanwings, который разбился в 2015 году на юго-востоке Франции, подали в суд на ФРГ. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на представителя окружного суда в Брауншвейге (федеральная земля Нижняя Саксония).

Конкретно иск направлен против Федерального ведомства гражданской авиации Германии. По данным агентства, 32 человека требуют компенсации за причиненный моральный ущерб в размере €1,2 млн. Иск подан в Брауншвейге, поскольку там находится штаб-квартира ведомства. Дата разбирательства пока не определена.

Ранее родственники жертв обращались с жалобами в адрес материнской компании Germanwings - Lufthansa - в высший земельный суд в Хамме (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) и окружной суд во Франкфурте-на-Майне (Гессен). Однако иски были отклонены. Судьи отметили, что не Lufthansa, а Федеральное ведомство гражданской авиации несет ответственность за проведение медицинского обследования и проверки годности к полетам второго пилота Андреаса Лубица, который умышленно направил лайнер в гору. "Осуществлять медицинское наблюдение обязано государство", - констатировали судьи.

24 марта 2015 года пассажирский лайнер A320 Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился на юго-востоке Франции. На борту лайнера находились 150 человек: 144 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Как выяснило следствие, крушение произошло по вине второго пилота - Лубица, который умышленно начал снижение и направил лайнер в гору. Лубиц был склонен к самоубийству, наблюдался у психологов, имел проблемы в личной жизни, принимал антидепрессанты, однако авиакомпания ничего не знала о проблемах своего сотрудника.