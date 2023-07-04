На Кубани и Черноморском побережье с 5 по 7 июля прогнозируют жару

Объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. В Краснодарском крае до субботы объявили штормовое предупреждение о сильной жаре до 39 градусов. На Черноморском побережье температура воздуха достигнет 37 градусов, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение по опасным явлениям на территории Краснодарского края. Днем и вечером с 5 по 7 июля в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов, на Черноморском побережье температура воздуха достигнет плюс 37 градусов", - говорится в сообщении.

Как уточнили журналистам в Краснодарском ЦГМС, это первое за текущее лето штормовое предупреждение по сильной жаре. "Просим гостей и жителей Краснодарского края внимательно относиться с своему самочувствию и не перегреваться на солнце", - добавили в ведомстве.

Согласно данным ЦГМС, температура морской воды на курортах Кубани на утро вторника колеблется от 24 до 25 градусов.