Белгородская область получила более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи

Глава региона Вячеслав Гладков привел в пример Москву, которая в течение двух дней прислала более 20 тыс. комплектов постельного белья, подушек и одеял

ТАСС, 4 июля. Белгородская область во время обстрелов со стороны Украины приняла более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков на заседании Генерального совета "Единой России", проходившем с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

"Более 1 тыс. тонн гуманитарной помощи получила Белгородская область. В одиночку мы бы с таким объемом не справились", - сказал он.

Гладков привел в пример Москву, которая в течение двух дней прислала более 20 тыс. комплектов постельного белья, подушек и одеял для людей, размещавшихся у родственников, так как за несколько часов во время обстрела было отселено порядка 79 тыс. человек.

"Конечно, мы готовились к сложным ситуациям. Пункты временного размещения были развернуты более года назад. Готовились к одной ситуации, но получилось, что они пригодились для жителей нашей области", - добавил глава региона.

Всего область получила помощь от 47 российских регионов, в том числе от Ставропольского края, Ямала, Сахалина, регионов Центрального федерального округа.

"Очень благодарен коллегам, которые мне позвонили. Я сейчас говорю о руководителях регионов. И Ставропольский край, Ямал, Сахалин, Тамбовская область, Камчатка, Липецк, Курская [область], Башкирия, Московская область, Калужская, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Запорожская, Пензенская, Омская, Воронежская, Ярославль. Извините, что не называю все 47 регионов, но отнеслись как к родным", - сказал Гладков.

Как сказал в своем выступлении член генсовета партии "Единая Россия" Артем Туров, волонтеры включились в гуманитарную миссию, совершили порядка 200 рейсов под обстрелами, вывозя мирных граждан.

Об отселении жителей

Свыше 3 тыс. отселенных жителей приграничных районов Белгородской области из-за обстрелов Вооруженных сил Украины находятся в пунктах временного размещения в других регионах России.

"Около 3 тыс. человек на сегодняшний день находятся в других регионах", - сказал Гладков.

Как сообщил в начале июня губернатор региона, более 8 тыс. жителей, эвакуированных из Шебекинского округа Белгородской области в связи с обстрелами ВСУ, находятся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах региона, часть жителей переехала в регионы Центрального федерального округа.