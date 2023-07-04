4 июля, 17:24
Военная операция на Украине

Медведев отметил большое число обращений по теме СВО в приемные "Единой России"

Председатель партии сообщил, что сотрудники быстро реагируют и стараются компетентно их обработать

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева обрабатывают вал обращений по теме специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании ее генсовета.

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"В минувшее воскресенье исполнилось 15 лет, как были созданы общественные приемные. За это время люди, которые там трудятся, тоже проявляют подчас чудеса такой выдержки, настойчивости, принципиальности, не получая за это никаких серьезных благ. <...> Важно, что сначала СВО они участвуют в поддержке жителей освобожденных территорий, вынужденных переселенцев, мобилизованных, членов их семей. Сотрудники приемных быстро реагируют на эти вызовы и стараются компетентно обработать огромное количество обращений - это вал", - рассказал Медведев.

Согласно данным, которые на заседании представила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, за 15 лет работы общественных приемных всего поступило 10,5 млн обращений. Она добавила, что депутаты всех уровней ежемесячно проводят более 50 тыс. приемов граждан. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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