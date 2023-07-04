В Чечне за 10 лет детская смертность снизилась в 3,5 раза

Министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов заявил, что за это время удалось сохранить жизнь 617 детям в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе 612 детям в возрасте от 0 до 1 года

ГРОЗНЫЙ, 4 июля. /ТАСС/. Детская смертность в Чеченской Республике снизилась в 3,5 раза за 10 лет. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов в своем Telegram-канале.

"Согласно докладу, в 2022 году показатель рождаемости в республике традиционно сохранил свои самые высоким позиции среди субъектов Российской Федерации и при этом вырос на 3,5% по сравнению с 2021 годом. Была приведена динамика смертности детей, согласно которой с 2012 по 2022 год в Чеченской Республике удалось снизить детскую смертность в 3,5 раза. За 10 лет сохранена жизнь 617 детям в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе 612 детям в возрасте от 0 до 1 года", - написал он.

По его словам, также за пять месяцев этого года профилактические осмотры прошли более 200 тыс. жителей региона, что составляет 43,3% от плана.