В Twitter заявили, что лимит на чтение твитов затронул незначительное число пользователей

В компании также назвали минимальным влияние этого решения на рекламу

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Решение владельца социальной сети Twitter Илона Маска временно ограничить число твитов, которые можно прочитать за день, повлияло лишь на небольшой процент пользователей. Об этом сообщила во вторник компания в своем блоге.

"В настоящее время ограничения затронули лишь малый процент пользователей платформы, - говорится в сообщении. - Что касается наших клиентов, то влияние на рекламу минимально".

В компании заявили, что предоставят дополнительную информацию о преобразованиях соцсети после завершения работ по борьбе с автоматизированным сбором данных и "манипулированием людьми и общением на платформе". "Иногда нужно ненадолго притормозить, чтобы затем ускориться", - добавили в Twitter.

Маск в субботу изменил лимит на число твитов, которые пользователь может прочитать за день. По последним данным, теперь верифицированные учетные записи ограничены чтением 10 тыс. сообщений в день, не прошедшие проверку - 1 тыс., новые непроверенные учетные записи - 500.