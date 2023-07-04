Дагестан рассмотрит возможность передачи в зону СВО изъятых у браконьеров лодок

С такой просьбой к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев обратились добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты, работающие в зоне СВО

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос по передаче в зону СВО конфискованных браконьерских лодок. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы региона.

"Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений", - говорится в сообщении.

Ранее с просьбой о разработке механизма передачи конфискованных браконьерских лодок армии к главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев обратились добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции.

Во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче техники.