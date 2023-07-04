Депутат Госдумы уверен, что власти страны внимательно подбирают кадры на высокие посты

Зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что государство стремится сделать все, чтобы к управлению пришли грамотные и подготовленные люди

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов считает, что руководство страны внимательно относится к выбору кадров при назначении на должности, отдавая предпочтение грамотным и подготовленным людям.

"Сделал выводы о том, что руководство страны действительно очень внимательно относится к кадрам, которые сейчас приходят во властные структуры, в силовые ведомства, в законодательные органы власти, и стремится сделать все, чтобы к управлению страной пришли грамотные, подготовленные люди, которые четко понимают, какие вызовы сегодня стоят перед нашим государством, какие нужно применять методы, инструменты для того, чтобы страна развивалась, чтобы двигалась вперед как международная политика, так и регионы", - сказал Спиридонов во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с выпускниками так называемой школы губернаторов - Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

По словам депутата, это большая и комплексная задача, которую руководство страны решает с помощью подготовки кадров.

Встречу выпускников "школы губернаторов" с главой государства Спиридонов охарактеризовал, с одной стороны, как своеобразную точку в обучении, с другой - как старт для дальнейшей работы.

"Президент особо подчеркнул, что специально для этой программы отбирают людей, которые хотят работать на благо своего Отечества, на благо людей. Кандидатов обучают и дают им наиболее сложные и ответственные задачи, с которыми они обязаны справляться. Мы, выпускники, со своей стороны пообещали главе государства его не подвести", - сказал Спиридонов.

На встрече Путин напомнил, что с 2017 года 50 участников школы губернаторов стали главами регионов, 5 человек были назначены федеральными министрами, 20 - заместителями федеральных министров, в том числе 7 - первыми заместителями. Выпускники школы трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента, аппарате правительства РФ, возглавляют крупные города, а также работают в крупнейших корпорациях.

О школе

Программа была создана по поручению президента РФ. Ее цель - подготовка управленцев для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней. За пять лет работы программы ее участниками стали 384 человека. В этом году обучение завершает пятый поток - 79 человек.

Принять участие в программе могут заместители федеральных министров, представители законодательного корпуса, заместители глав регионов, мэры городов и топ-менеджеры из государственно-корпоративного сектора. В "школе губернаторов" проходят обучение и победители конкурса "Лидеры России": с 2017 по 2023 год более 200 из них получили новые должности - в регионах, в том числе в новых, а также в федеральных органах власти, в том числе парламенте, администрации президента и аппарате правительства.