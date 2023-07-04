В Туле к 245-летию самоварного производства установят пятиметровую скульптуру самовара

Эскиз арт-объекта выбрали из конкурсных работ, представленных авторами из Тулы, Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга и Новосибирска

ТАСС, 4 июля. В Туле к 245-летию со дня начала самоварного производства рядом с башней Пятницких ворот кремля установят пятиметровый бронзовый самовар. Эта дата отмечается в 2023 году. Эскиз арт-объекта выбрали из конкурсных работ, представленных авторами из Тулы, Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга и Новосибирска, сообщили во вторник в пресс-службе облправительства.

"На конкурс поступили 24 заявки от мастеров из Тулы, Москвы, Астрахани, Санкт-Петербурга и Новосибирска, среди них как начинающие, так и именитые скульпторы. Победителем стал туляк Юрий Уваркин. Городская скульптура по его макету появится перед машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, рядом с башней Пятницких ворот Тульского кремля", - говорится в сообщении.

Высота скульптуры составит 5 м, это будет бронзовый арт-объект с подсветкой. Одну его сторону украсят фигуры мастеров, создающих самовар, а другую - сцена тульского чаепития. Планируется, что скульптуры по эскизам других участников конкурса также будут отлиты в бронзе, но в миниатюре, их установят в Баташевском саду Тулы.

В пресс-службе отметили, что во вторник в музее "Тульские самовары" открыли выставку, на которой представлены работы скульпторов, принимавших участие в конкурсе, она будет работать до 28 августа. Сам конкурс был организован АО "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" совместно с АНО "Артель" при поддержке правительства Тульской области.