В Петербурге на базе Академии Эйфмана состоится сессия "Школы иннопрактики"

Участие в ней примут хореографы и танцовщики из 13 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Танцовщики и хореографы из 13 стран примут участие в хореографической сессии "Школы иннопрактики", которая пройдет с 5 по 29 июля на базе Академии танца Бориса Эйфмана. Об этом сообщила пресс-служба просветительского проекта.

"С 5 по 29 июля на базе Академии танца Бориса Эйфмана пройдет хореографическая сессия "Школы Иннопрактики". <...> Список финалистов согласовал художественный руководитель хореографической сессии Борис Эйфман, утвердив участие 16 человек из 13 стран: 13 танцовщиков и 3 хореографов. <...> Вместе с иностранными постановщиками и исполнителями участие в занятиях сессии примут 26 студентов Академии танца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для занятий в Петербург приедут участники из США, Франции, Китая, Израиля, Аргентины, Республики Корея, Индии, Нигерии, Мозамбика, Буркина-Фасо, Уганды, Сенегала и Северной Македонии. Всего в оргкомитет на рассмотрение поступило 215 заявок из 50 стран, включая 17 государств Африки.

"Танец - универсальный язык духовного общения, преодолевающий любые преграды и границы. Не случайно уже третий год на базе Академии танца Бориса Эйфмана проходит хореографическая сессия "Школы иннопрактики", целью которой является развитие межкультурного диалога представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Такое направление полностью соответствует миссии Академии, состоящей в подготовке универсального танцовщика XXI века", - привели в пресс-службе слова президента Академии Бориса Эйфмана.

В течение трех недель танцовщики и хореографы будут работать над постановками, которые представят на основной сцене Александринского театра в рамках III фестиваля "Глобальные ценности". В этом году фестиваль вошел в программу саммита Россия - Африка. По данным пресс-службы, в хореографической сессии примут участие шесть представителей из стран Африки, интеграция фестиваля в структуру саммита станет надежной основой для конструктивного диалога между народами и основанием для развития общих гуманитарных ценностей.

"Школа иннопрактики" - международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией. Проект был запущен в 2020 году, за время работы обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях прошли более 100 человек со всего мира. Организатор Школы - компания "Иннопрактика". Генеральный спонсор - ПАО "Газпром".