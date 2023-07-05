"Известия:" штраф за отказ УК пересчитать услуги ЖКХ составит до 30 тыс. рублей

Минстрой и правительство РФ пока не прокомментировало этот законопроект

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и другие специализированные организации заплатят штраф до 30 тыс. рублей за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за ЖКУ и до 40 тыс. рублей за неоднократное нарушение. Об этом в среду сообщили "Известия" со ссылкой на отзыв кабмина РФ на соответствующий законопроект и пояснительную записку к нему.

За нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ штраф составит для должностных лиц до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - до 50 тыс. рублей. В случае, если обязанность по оплате взыскания не была выполнена, то штраф для должностных лиц достигнет 30 тыс. рублей, для юрлиц - 200 тыс. рублей. За неоднократное нарушение должностных лиц будут штрафовать на сумму до 40 тыс. рублей, юрлиц - до 250 тыс. рублей, пишет газета.

Этот законопроект заслуживает внимания, так как он "направлен на предупреждение нарушений прав граждан в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги", пишут "Известия", ссылаясь на отзыв кабмина РФ. Авторы законопроекта подчеркивают, что необходимость его принятия обусловлена пробелами в законодательстве, добавляет газета.

"В статьях 156, 157 Жилищного кодекса РФ определено, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКХ виновник оплачивает потерпевшей стороне (собственнику помещения, нанимателю) штраф в размере 50% от переплаты. Однако отсутствует наказание, если он отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Газета направила запрос в правительство и Минстрой с просьбой прокомментировать этот законопроект и частоту нарушений управляющими компаниями прав граждан. Об ответе пока не сообщается.