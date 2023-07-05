В Приамурье планируют построить Дом социального обслуживания

С его помощью рассчитывают ликвидировать очереди в дома-интернаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области построят Дом социального обслуживания почти на 200 человек в рамках нацпроекта "Демография", что позволит ликвидировать очередь в дома-интернаты. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В Благовещенске планируется построить Дом соцобслуживания, рассчитанный почти на 200 человек. Строить объект планируется в рамках реализации национального проекта "Демография" федерального проекта "Старшее поколение". В мае текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Строительство Дома социального обслуживания позволит ликвидировать очередь в дома-интернаты. На сегодняшний день она составляет 113 человек. Комплекс будет состоять из трех жилых корпусов с лечебно-профилактическим блоком, культурно-досуговым центром, пищеблоком, блока сопровождаемого проживания и ряда вспомогательных объектов. Для комфортного проживания постояльцев в Доме социального обслуживания планируется создать помещения для занятий творчеством, трудом, адаптивной физкультурой, проведения восстановительных, реабилитационных и досуговых мероприятий.

Строительство социальных учреждений в регионе обсуждалось на встрече губернатора Приамурья Василия Орлова с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Он поддержал строительство и подтвердил, что на него будет выделено федеральное финансирование. Сумма не уточняется.

Также на встрече обсудили перспективы строительства в Приамурье двух комплексных центров социального обслуживания населения и создания реабилитационного центра для инвалидов. По этим проектам регион прорабатывает свои предложения и готовит документацию.