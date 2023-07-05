Кожемяко сообщил, что Минобороны урегулировало земельный вопрос в пригороде Владивостока

Земли, на основании документов 1932 года принадлежавшие военному ведомству, передали администрации города

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность земли в пригороде Владивостока, которые, на основании документов 1932 года, принадлежали военному ведомству. Позже эти участки были переданы гражданам, там были построены жилые дома.

"Проблема с правами граждан на земельные участки в районе Садгорода решена. Минобороны РФ подписало приказ о передаче земель администрации Владивостока", - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

В марте этого года к региональным властям обратились жители пригорода Владивостока, которые получили исковые заявления от военного ведомства об аннулировании прав собственности на земельные участки на основании документов 1932 года. "Мы направили Минобороны обращение по вопросу соблюдения прав жителей. У людей там давно построены дома. Краевое министерство имущественных и земельных отношений провело большую работу совместно с военными специалистами", - сообщил Кожемяко и поблагодарил всех причастных за слаженную работу при решении вопроса.

В марте десятки семей в районе Садгорода получили исковые заявления от Министерства обороны РФ, исходя из которых земля, на которой сегодня проживают около 300 семей, относится к военному ведомству. Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация с землями Минобороны складывается и с жителями района Седанка в пригороде Владивостока.