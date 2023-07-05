Специалисты назвали самые необычные летние подработки

В подборку экспертов "Работа.ру" и "Подработка" вошли котоняня и пекарь-тестовод

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вакансии котоняни, хостес в аэропорт Шереметьево и пекаря-тестовода вошли в подборку необычных подработок на лето, составленную сервисами "Работа.ру" и "Подработка".

"Котоняня в кошачью гостиницу требуется в Москве. Требования к соискателю нестандартные: любовь к кошкам, аккуратность и дисциплинированность, ответственное отношение к работе и умение найти подход к животному. Работник будет выполнять ежедневную уборку в номерах у кошек, кормить их по расписанию, ухаживать и играть с питомцами, обрабатывать, мыть и дезинфицировать номера пушистых постояльцев", - говорится в подборке, которая имеется в распоряжении ТАСС. Зарплата специалиста - 2 тыс. рублей в смену.

Также в подборку попала вакансия хостес в московский аэропорт Шереметьево с предлагаемой зарплатой от 35 тыс. рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискательнице необходимо быть общительной и доброжелательной, желательно знать английский язык. "В обязанности входит встреча гостей ресторана и презентация меню. После трудоустройства работница получает бесплатное питание, практику иностранных языков, бесплатное оплачиваемое обучение и оформление медицинской книжки за счет компании", - говорится в описании вакансии.

Кроме того, помощника торгового зала в итальянский бутик ищут в Москве. От соискателя требуется помощь в торговом зале, контролировать порядок и следить за посетителями бутика. На подработке нужно соблюдать дресс-код. Количество смен соискатель может выбрать самостоятельно. Помощник будет зарабатывать около 2,4 тыс. рублей в день.

На временную работу в Рыбинск также требуется пекарь-тестовод. В обязанности будут входить работа с газовыми печами, приготовление теста для выпечки печенья и пряников. Оплата почасовая, 140 рублей в час.

В подборку также вошла вакансия преподавателя по вокалу в Омске, который может заработать от 17 тыс. до 30 тыс. рублей. От соискателя требуется профессиональное музыкальное образование, уметь находить общий язык с людьми и любить общаться с учениками. Сотрудник может выбрать удобный график работы.