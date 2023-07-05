В Казахстане утвердили план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на ближайшие три года

В стране все чаще выявляются случаи подпольного производства синтетических веществ, подчеркнули в пресс-службе кабинета министров

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Казахстана утвердило комплексный план, направленный на борьбу с наркоманией и наркобизнесом в республике в 2023-2025 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Согласно представленным ею данным, в стране все чаще выявляются случаи подпольного производства синтетических веществ. "Остаются актуальными выявление опиатов, в том числе следующих транзитом из Афганистана по так называемому северному маршруту, оборот наркотиков каннабисной группы, а также "аптечная" наркомания. Принятый план позволит реализовать комплекс мер по перечисленным направлениям. Как результат до 2025 года планируется снизить латентность наркопотребителей, увеличить число несовершеннолетних лиц с длительной ремиссией от наркозависимости с 15% до 20%, а также охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией с 26% до 30%", - говорится в сообщении.

Документ также предусматривает совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса, укрепление и расширение международного сотрудничества, снижение уровня наркотизации казахстанского общества. "Большое внимание уделено совершенствованию систем профилактики, лечения наркомании, реабилитации наркозависимых лиц, а также усилению межведомственного взаимодействия. Предусмотрен комплекс мер по повышению материально-технического оснащения государственных органов, участвующих в противодействии наркомании и наркобизнесу. Это позволит своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы", - пояснили в правительстве.

Кроме того, запланирована модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров. Также приняты меры по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов.

По информации пресс-службы план предусматривает оснащение пограничных пунктов пропуска специальной техникой для обнаружения наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий. "Вместе с тем будет укреплена материально-техническая база органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору в рамках медосвидетельствования граждан", - пояснили в правительстве.

В общей сложности на реализацию мероприятий комплексного плана из бюджета предусмотрены 53,1 млрд тенге ($118 млн). При разработке документа учитывались особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса, в том числе даркнет, мессенджеры и криптокошельки.