Эксперт: число информационных атак в РФ через поставщиков услуг за год выросло в два раза

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов также добавил, что отмечается увеличение скорости реализации угроз

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Число кибератак через поставщиков услуг в России за год увеличилось в два раза. Об этом в среду сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов в ходе пленарного заседания, стартовавшего "Инфофорума" в Сочи.

"В настоящее время на обстановку в российском информационном пространстве существенное влияние оказывает проведение специальной военной операции на территории Украины, против РФ в информационном пространстве развернута беспрецедентная по своим масштабам киберкампания, основными целями которой является выведение из строя информационной инфраструктуры, а также несанкционированный доступ к информационным системам организаций и предприятий различных отраслей, критической информационной инфраструктуры РФ. Увеличилось количество атак через цепочку поставщиков: это и интеграторы, и производители средств защиты, и поставщики услуг, и другие деловые партнеры. Так, количество атак через подрядчиков за год выросло в два раза", - сказал он.

Мурашов уточнил, что также отмечается увеличение скорости реализации угроз: от момента появления сведений о них, например, публикации сведений об уязвимости программного обеспечения, до практической реализации проходит буквально несколько часов.

Среди трендов текущего года он выделил появление вредоносного кода в обновлениях программного обеспечения, актуальными остаются атаки для хищения информации, киберзлоумышленники применяют методы шифрования при проникновении в программное обеспечение компаний, требуя в дальнейшем выкупы за дешифровку.

Он добавил, что Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам за 2022 и первое полугодие 2023 годов зарубежным партнерам направлены 20 457 сообщений о компьютерных атаках на ресурсы РФ с их территории, ответ получен только на 913 сообщений.

О форуме

По данным оргкомитета, в "Инфофоруме" в Сочи в этом году принимают участие представители 59 субъектов РФ, в том числе регионов, вошедших в состав РФ по итогам проведения референдумов.

Десятый Южный форум информационной безопасности стартовал в среду в Сочи, он будет проходить до 7 июля. Основной темой мероприятия являются цифровая трансформация и новые вызовы информационной безопасности. Форум проводится с 2001 года по инициативе Совета Безопасности РФ и комитета Государственной думы по безопасности.