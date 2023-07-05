В Старом Осколе открыли памятник строителям "Дороги мужества"

Открытие приурочили к 80-летию начала Курской битвы

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Памятник строителям "дороги мужества" появился на привокзальной площади в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"В день 80-летия начала Курской битвы на привокзальной площади Старого Оскола открыли памятник строителям "дороги мужества". <…> В церемонии открытия памятника принял участие глава РЖД Олег Белозеров", - говорится в сообщении.

Двухпутная железнодорожная линия Старый Оскол - Сараевка, получившая название "Дорога мужества", была построена в 1943 году при подготовке к Курской битве для усиления действовавшей на Курском выступе однопутной железной дороги Касторная - Мармыжи - Курск - Льгов. Ее протяженность составила 95 км, построена дорога была всего за 32 дня.

Как пояснили в пресс-службе, на всем протяжении "дороги мужества" было возведено 56 искусственных сооружений, в том числе 10 мостов, два пункта водоснабжения и восемь остановочных площадок. Расстояние доставки грузов до передовой было сокращено на 200 км, и войска были обеспечены всем необходимым.