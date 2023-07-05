Генсек Конференции ООН по торговле сообщила о возможном визите в Россию до 17 июля

В этот день истекает срок действия зерновой сделки

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен сообщила в среду на брифинге в Женеве, что может посетить Россию до 17 июля - даты, когда истекает срок действия зерновой сделки. Она уточнила вместе с тем, что эта поездка пока не подтверждена.

"Мы рассмотрим вопрос о поездке в Москву в остающиеся дни. Но это пока не подтверждено", - сказала она.

Гринспен выразила обеспокоенность возможным непродлением действия зерновой инициативы после 17 июля.

"Генеральный секретарь ООН выразил свою обеспокоенность. Несомненно, мы обеспокоены", - сказала Гринспен.

Она подчеркнула, что оба соглашения, подписанные в июле прошлого года в Стамбуле, "очень важны для продовольственной безопасности, для развивающихся стран, для Глобального Юга". "Нам нужны оба эти соглашения для продолжения снижения цен и для того, чтобы иметь стабильные рынки продовольствия и удобрений мира", - отметила Гринспен, заверив, что "ООН привержена тому, чтобы предпринимать все усилия для продолжения действия этих соглашений". "Мы надеемся, что сможем обеспечить их продление на благо наиболее уязвимых стран и наиболее уязвимых людей в мире", - констатировала она, добавив, что эти усилия будут продолжены в остающиеся до 17 июля дни.