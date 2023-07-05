5 июля, 11:53

Путин отметил, что ему интересно посмотреть на центр реставрации в Ленинградской области

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой
© Kremlin.ru

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что для центра закуплена новейшая аппаратура и техника

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ему было бы интересно приехать в Ленинградскую область и посмотреть на работу Международного центра реставрации.

В начале встречи министр культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что в Ленинградской области открылся Международный центр реставрации. По ее словам, для центра закуплена вся новейшая аппаратура и техника, а в планах - привозить молодых специалистов-реставраторов со всей страны, чтобы они учились там.

"Очень интересно, - сказал глава государства в ответ на доклад Любимовой. - Было бы интересно посмотреть, конечно". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛенинградская областьЛюбимова, Ольга Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
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