Путин отметил, что ему интересно посмотреть на центр реставрации в Ленинградской области

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что для центра закуплена новейшая аппаратура и техника

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что ему было бы интересно приехать в Ленинградскую область и посмотреть на работу Международного центра реставрации.

В начале встречи министр культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что в Ленинградской области открылся Международный центр реставрации. По ее словам, для центра закуплена вся новейшая аппаратура и техника, а в планах - привозить молодых специалистов-реставраторов со всей страны, чтобы они учились там.

"Очень интересно, - сказал глава государства в ответ на доклад Любимовой. - Было бы интересно посмотреть, конечно".