В Госдуму внесли законопроект о штрафе за самовольный монтаж газового оборудования

Его размер составит до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 500 тыс. рублей за самовольный монтаж внутридомового или внутриквартирного газового оборудования и увеличить в пять раз штрафы за отказ впускать газовщиков в жилье. Документ размещен в среду в думской базе данных.

В законопроекте содержится несколько поправок в статью 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушения правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования). В частности, авторы предлагают ввести ответственность за нарушение требований к порядку выполнения работ по техническому диагностированию такого оборудования. Для должностных лиц поправками предусмотрен штраф в размере от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также авторы предлагают ввести штрафы за самовольную установку, демонтаж, замену, перенос оборудования или его отдельных частей без привлечения специалистов организации, с которой заключен договор о техническом обслуживании. В этом случае штраф для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Законопроект ужесточает ответственность за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования. Сейчас гражданам грозит штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, должностным лицам - от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам - от 40 тыс. до 100 тыс. рублей. Сенаторы предлагают увеличить их в пять раз - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, от 25 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юрлиц. До аналогичных размеров предусмотрено увеличение санкций за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте оборудования, если его заключение является обязательным. Кроме того, такие штрафы предлагается ввести за непредставление специализированной организации информации об изменении состава газового оборудования (сейчас статья 9.23 КоАП РФ не содержит подобную норму).

Еще одним положением законопроекта предусмотрено введение штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц в случаях, когда ремонтом и техобслуживанием оборудования занималось лицо, не соответствующее установленным требованиям. Такие же штрафы предлагается ввести за исполнение специализированной организацией договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования без соглашения о его аварийно-диспетчерском обеспечении с газораспределительной организацией.