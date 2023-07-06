Под Красноярском пройдет выставка, посвященная Высоцкому и фильму "Хозяин тайги"

Экспозицию в честь поэта и 55-летия съемок картины с его участием представят в рамках краевого фестиваля авторской песни в середине июля

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная поэту, актеру театра и кино, автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому и 55-летию съемок фильма "Хозяин тайги" с его участием, откроется под Красноярском в середине июля. Об этом ТАСС в среду рассказали организаторы выставки.

"В рамках краевого фестиваля авторской песни "Высоцкий и Сибирь" 14 и 15 июля будет организована выставка, посвященная Владимиру Высоцкому, а также 55-летию фильма "Хозяин тайги", в котором он снимался в Красноярском крае. Называться выставка будет "Сибирское лето Владимира Высоцкого", - сообщили организаторы.

На выставке из фондов Дивногорского художественного музея будут представлены редкие фотографии Высоцкого со съемок картины, а также с его концерта в городском Доме культуры "Энергетик" в августе 1968 года.

"В экспозиции также можно будет увидеть наброски с натуры Вадима Елина, который наблюдал за В.С. Высоцким и рисовал его в этот период. Также там будет черновик песни "Банька по-белому", автограф поэта, оставленный на открытке заведующей отделом культуры Дивногорска Анастасии Андреевне Ощепковой", - рассказали организаторы.

Съемки фильма "Хозяин тайги" проходили в деревне Выезжий Лог в Манском районе Красноярского края в 1968 году. Киноэкспедиция жила там больше месяца. В массовых сценах принимали участие местные жители. Вместе с Высоцким в фильме снимались Валерий Золотухин и Михаил Кокшенов.