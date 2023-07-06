Китай заинтересован в сотрудничестве с РФ по подготовке спасателей и обмену информацией

Как сообщили в МЧС РФ, министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран продолжают совместную работу, в том числе в рамках ШОС и БРИКС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков провел встречу с министром по управлению чрезвычайными ситуациями КНР Ван Сянси, сообщает в четверг пресс-служба российского министерства.

Встреча состоялась в четверг в Пекине. "Китайская сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве по линии учебных заведений, а также в развитии взаимодействия в области медицинского обеспечения, пожарно-спасательного спорта и на приграничном уровне", - сказали в МЧС РФ.

"Партнерские отношения наших стран в настоящее время продолжают активно развиваться по всем направлениям. Большая протяженность российско-китайской границы и наличие широкого спектра опасностей природного и техногенного характера, актуальных для обоих государств, безусловно, требуют от наших ведомств тесного взаимодействия", - цитируют в пресс-службе Куренкова.

Министерства по чрезвычайным ситуациям России и Китая продолжают совместную работу, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. В ходе встречи определены перспективы дальнейшего сотрудничества, подписаны протокол и план совместных мероприятий на ближайшие два года.