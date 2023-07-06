Мишустин поздравил с юбилеем Тамару Синявскую

Премьер-министр назвал оперную певицу одной из ярчайших звезд Большого театра

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем оперную певицу, народную артистку СССР Тамару Синявскую, отметив ее уникальный голос и эмоциональное исполнение. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Вас, одну из ярчайших звезд Большого театра, любят миллионы людей. Вы покорили их сердца уникальным по красоте голосом, глубоким и эмоциональным исполнением, драматическим талантом", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что артистке удалось создать целую палитру незабываемых образов, а вокальные партии по праву считаются шедеврами.

Мишустин также отметил педагогическую деятельность Синявской в ГИТИСе, назвав ее примером верности своему признанию. Кроме того, он поблагодарил артистку за работу по сохранению творческого наследия Муслима Магомаева.

Синявская родилась 6 июля 1943 году в Москве. В детстве посещала занятия в Ансамбле песни и пляски под руководством Владимира Локтева (ныне Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева ГБПОУ Москвы "Воробьевы горы"). В 1964 году Синявская окончила Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу пения, в 1970 году - факультет актеров музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС) по вокальному классу педагога Доры Белявской. В 1973-1974 годах проходила стажировку в театре "Ла Скала" (Милан, Италия). Певческий голос - меццо-сопрано.

Певица регулярно выступала с сольными концертами, а также в вокальном дуэте с супругом Муслимом Магомаевым. На протяжении карьеры она исполняла различные партии в постановках оперных театров Франции, Италии, Испании, США, Австралии и других стран.