6 июля, 08:11

В РПЦ назвали вопиющим беззаконием применение насилия к верующим в Киево-Печерской лавре

Как заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, "под надуманным предлогом вооруженные люди ворвались на территорию обители"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Применение насилия украинскими силовиками по отношению к мирным верующим на территории Киево-Печерской лавры является вопиющим беззаконием, заявил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Сегодня с утра киевский режим в лице Министерства культуры Украины при силовой поддержке полиции начал захват ряда корпусов Киево-Печерской лавры. Под надуманным предлогом вооруженные люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающим против творимого произвола", - написал Легойда в своем Telegram-канале. 

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