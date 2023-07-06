Праздничную подсветку включат в регионах РФ в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля

Праздник отмечается в России с 2008 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в День семьи, любви и верности. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"8 июля, в День семьи, любви и верности, телебашни РТРС в Благовещенске, Казани, Костроме, Кызыле, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Тамбове, Улан-Удэ, Ярославле и других городах включат тематические архитектурно-художественные подсветки. На башне Челябинска появятся логотип праздника, изображения сердец и ромашек и надпись: "Семья, любовь, верность". В Саратове сценарий подсветки дополнят бегущие облака и изображение семьи, а в Ростове-на-Дону - разноцветные переливы с цветами", - говорится в сообщении.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. В 2022 году президент России Владимир Путин своим указом объявил его официальным российским праздником. День семьи, любви и верности связан с историей муромского князя Петра и его жены Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровительство семьи и брака.