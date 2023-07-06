В РПЦ заявили, что Украина под вымышленным предлогом приступила к ликвидации УПЦ

Российская православная церковь призвала провести независимое международное расследование по этому поводу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Необходимо провести независимое международное расследование по этому поводу, говорится в заявлении Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в связи с гонениями на насельников Киево-Печерской лавры.

"Руководствуясь сугубо политическими мотивами, украинские власти под вымышленным предлогом приступили фактически к ликвидации Украинской православной церкви, что предполагает лишение ее особо чтимых святынь, к которым относится Киево-Печерская лавра. Преследования Украинской православной церкви имеют конечной целью переписывание истории украинского народа, лишение жителей Украины идентичности, связанной с единым для всех народов исторической Руси Владимировым крещением. <...> Призываем провести независимое международное расследование в связи с продолжающимся уничтожением Украинской православной церкви", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте синодального отдела.

В нем отмечается, что власти Украины рассматривают УПЦ как врага, при этом оказывая поддержку созданной государством раскольнической структуре и поощряя ее к актам насилия. Решение Минкультуры Украины прекратить доступ монахов в ряд корпусов Киево-Печерской лавры в синодальном отделе назвали очередным актом гонений в отношении канонической церкви, который сравним с антирелигиозными репрессиями в 1920-х - 1930-х годах XX века. Также в РПЦ выразили "глубокую обеспокоенность" сведениями о планах передачи за рубеж чтимых святынь обители.

"Вопиющий произвол и террор в отношении Украинской православной церкви осуществляется при попустительстве международных правозащитных организаций, фактически игнорирующих очевидные нарушения религиозных прав миллионов верующих. <...> Русская православная церковь в очередной раз обращается к международному сообществу с призывом обратить внимание на гонения против Украинской православной церкви, которые должны быть незамедлительно остановлены", - говорится в обращении.

Как напомнили в синодальном отделе, 30 июня Министерство культуры и информационной политики Украины направило в Киево-Печерскую лавру письмо с уведомлением о том, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" принял решение "о прекращении доступа монахов монастыря" к пяти корпусам лавры. В обращении также содержится требование освободить эти помещения и передать ключи от них заповеднику. Согласно тексту письма, в случае отказа монастыря передать ключи от корпусов замки будут заменены, а помещения опечатаны.

"С 4 июля украинскими властями предпринимаются попытки имплементации вышеуказанных беззаконных решений, чему мирно препятствуют собравшиеся на территории лавры верующие, в отношении которых предпринимается неоправданное насилие", - констатировали в РПЦ.