Вассерман опроверг информацию о своей экстренной госпитализации

Telegram-канал Mash ранее написал, что депутата Госдумы якобы экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за сахарного диабета с осложнениями

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ("Справедливая Россия - За правду") опроверг информацию о своей экстренной госпитализации.

"Сейчас в ряде Telegram-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождетесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что Вассерман якобы был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести из-за сахарного диабета с осложнениями.