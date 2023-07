Костюм Гарри Поттера продали на аукционе в США за $101 тыс.

© Propstore/ Cover Images via Reuters Connect

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Школьная форма волшебника, которую актер Дэниел Рэдклифф носил на съемках фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 2002), продана за $101 тыс. на аукционе Propstore в Калифорнии. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, в комплект вошли темно-серая мантия с отличительными знаками волшебного факультета Гриффиндора, белая хлопковая рубашка, темные брюки, серный шерстяной свитер с V-образным вырезом, черные туфли и круглые очки, ставшие "фирменным отличительным знаком" Гарри Поттера.

В некоторых местах плащ, свитер и брюки намеренно испачканы грязью, а ворот рубашки и манжеты перемазаны искусственной кровью для придания образу правдоподобия. Несмотря на это, костюм был продан намного дороже, чем предполагалось (стартовая цена составляла $75 тыс.).

Семь томов британской писательницы Джоан К. Роулинг про волшебника Гарри Поттера выходили в свет с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превысил 500 млн экземпляров. По семи произведениям Роулинг с 2001 по 2011 год вышло восемь фильмов о Гарри Поттере и его друзьях.