Правда ли, что Wi-Fi опасен для здоровья?

Роутеры — и устройства вроде ноутбуков, которые обмениваются с ними данными, — действительно испускают электромагнитные волны, но такое излучение считается безопасным (например, государственными ведомствами Новой Зеландии, Канады, Великобритании). В беспроводных сетях сигнал передается в радиодиапазоне. Согласно российским санитарным правилам и нормам (одним из самых строгих в мире), плотность потока энергии на этих частотах не должна превышать 0,1 Вт/кв. м. В обычных условиях этот показатель в разы или на порядки ниже.

В 2011 году исследователи проделали лабораторные замеры устройств, которыми часто пользуются в британских школах. Для роутеров, работающих на частоте 2,4 ГГц, максимальная плотность потока энергии на расстоянии полметра составила 0,087 Вт/кв. м, а в 1,9 м от маршрутизатора — всего 0,00022 Вт/кв. м (для ноутбуков эта величина оказалась еще меньше). Также следует иметь в виду, что роутеры и ноутбуки почти ничего не излучают, когда не передают данные, то есть большую часть времени. Поэтому, согласно другому исследованию, эти показатели можно смело разделить минимум на 20.

Тем не менее в научной литературе, не говоря уже о СМИ и социальных сетях, то и дело попадаются тревожные статьи о вреде роутеров. Например, в 2018 году в авторитетном журнале Environmental Research вышел обзор исследований под заголовком "Wi-Fi — значительная угроза здоровью человека", где автор предупреждал о самых разных бедах: от повреждения ДНК до гормональных нарушений. Позже этот же журнал опубликовал сразу несколько критических комментариев других ученых, но за пределами академии об этом узнали не все: достаточно сказать, что поисковики в интернете выдают исходную работу уже на первой странице, а комментарии — нет.

Недостатки разруганного обзора типичны. Автор анализировал данные избирательно и неправильно интерпретировал результаты, опирался на плохо выполненные исследования и эксперименты, где характеристики электромагнитного поля были неприменимы к роутерам, не учитывал уровень облучения.

В 2021 году ученые из Базельского университета и Кумского университета медицинских наук в Иране подготовили еще один обзор работ, следуя более строгим критериям отбора. Они проанализировали эпидемиологические (где людей опрашивали о наличии роутеров и проверяли состояние их здоровья) и экспериментальные (где участников подвергали излучению) исследования, опыты с животными и клеточными культурами.

В эпидемиологических исследованиях вред для здоровья не выявлен. Правда, на роутеры приходится лишь малая часть излучения в радиодиапазоне (куда больше дают смартфоны и мобильные сети), поэтому данных такого рода недостаточно, чтобы делать выводы. Впрочем, вызывающие опасения эффекты не обнаружились и в экспериментальных исследованиях, где уровень излучения контролировался. Наконец, опыты с клеточными культурами и животными тоже не показали ничего настораживающего, хотя в них уровень излучения был намного выше, чем в обычных условиях.