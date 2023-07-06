В Молдавии оштрафовали телеканалы Гагаузии за ретрансляцию российских программ

Компании обязали прекратить ретрансляцию информационных и аналитических программ российских и белорусских телеканалов в течение суток

КИШИНЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии оштрафовали два телеканала Гагаузской автономии за ретрансляцию аналитических программ из России. Такое решение принял в четверг Совет телевидения и радиовещания (СТР) республики.

"Согласно статье 17 кодекса об аудиовизуальных услугах, телеканалы обязаны защищать национальное аудиовизуальное пространство. Этого не делали каналы, принадлежащие гагаузским компаниям Oguzsatlink и ILK HALK TELEVIZIONU. Они ретранслировали программы российских и белорусских телеканалов НТВ, Первый канал, "Россия-1", РБК, "Россия-24", "Беларусь-24" и "Красная линия". За это каждый из них оштрафован на 50 тыс. леев (около $2,9 тыс.)", - говорится в сообщении на сайте СТР. Компании обязали прекратить ретрансляцию информационных и аналитических программ российских и белорусских телеканалов в течение суток.

В июне 2022 года в Молдавии вступил в силу закон о запрете трансляции новостных программ из России, который утвердил парламент и подписала президент Майя Санду. В нем запрещена трансляция российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания. За нарушение определены жесткие наказания, что власти объясняют ситуацией на Украине. Власти Гагаузии отказались вводить этот запрет на территории автономии и призвали Кишинев отказаться от этих ограничений. Депутаты оппозиционной Партии социалистов Молдавии оспорили это решение в Конституционном суде (КС), который отклонил запрос.

В 2017 году в Молдавии уже принимали закон о борьбе с "иностранной пропагандой" по инициативе правившей тогда Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Под запрет подпали в основном передачи российских телеканалов, и занимавший тогда пост президента Игорь Додон отказался подписать этот документ. В итоге решением КС, который также контролировал Плахотнюк, Додона временно отстранили от должности, документ вместо него подписал тогдашний председатель парламента Андриан Канду.

Закон о борьбе с пропагандой был отменен в 2020 году по инициативе поддерживавших Додона социалистов. Произошло это после смены власти в стране и бегства в США Плахотнюка, которого объявили в розыск за причастность к хищениям из банков Молдавии и другие преступления.