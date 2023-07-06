Дорогу в курортном регионе Кавминвод будут патрулировать на российском электромобиле

Машина укомплектована шестью камерами и сканером, системой ГЛОНАСС, светодиодной оптикой и измерительными приборами

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Российский электрокроссовер "Москвич-3е" поступил в автопарк Госавтоинспекции Ставрополья по нацпроекту. Машину направят на патрулирование дороги в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении ГИБДД.

"Ставропольская Госавтоинспекция вошла в число первых подразделений России, чей автопарк пополнил патрульный электромобиль нового поколения "Москвич-3е". <...> Так как электромобиль - это самый экологичный вид транспорта, руководство Госавтоинспекции края решило передать его в отдельный специализированный батальон ДПС города Ессентуки для патрулирования курортной автодороги Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что электромобиль поступил в автопарк краевой Госавтоинспекции благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Машина укомплектована шестью камерами и сканером, системой ГЛОНАСС, светодиодной оптикой и измерительными приборами. Комплекс видеонаблюдения позволяет не только вести мониторинг, но и в автоматизированном режиме фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Автомобиль закрепили за опытными сотрудниками ГИБДД, стаж работы которых составляет около 20 лет. Инспекторы подсчитали, что при существующем запасе хода заряда машины хватит на полный рабочий день, включая патрулирование, выезд на происшествия и участие в рейдах.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич-3" и его электрической версии "Москвич-3е" в российские города. 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.