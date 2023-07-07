Менингит: чем опасен и как распространяется

Есть ли вакцина от менингита?

Нет. На сегодняшний день не существует вакцины, которая способна защитить от всех возможных возбудителей менингита. Вакцины могут обеспечить лишь профилактику инфекции, вызванной менингококками, пневмококками, гемофильной палочкой типа b.

Чтобы защититься от менингита, можно сделать одну из прививок, включенных в российский национальный календарь. Эти прививки смогут снизить риск заболевания корью, краснухой, полиомиелитом и эпидемическим паротитом.

Для профилактики менингита также можно: