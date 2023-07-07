Менингит: чем опасен и как распространяется

Что такое менингит?
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Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к летальному исходу, поэтому требует немедленного оказания медицинской помощи. Инфекция поражает людей всех возрастов. Наибольшему же риску подвержены дети раннего возраста, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Что вызывает менингит?
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Бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Менингит может быть самостоятельным заболеванием, а может развиться как осложнение другой инфекции, например, гайморита, гнойного отита, ветряной оспы, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа и т.д. Кроме того, воспаление в тканях мозга может начаться из-за травм головы и спины.
Какие симптомы у менингита?
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Лихорадка.
Рвота.
Головная боль.
Слабость.
Сыпь.
Светобоязнь.
Спутанность сознания.
Судороги.
Какие синдромы у менингита?
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Менингеальный — этот синдром сопровождается рвотой, головной болью, изменениями со стороны спинномозговой жидкости, гиперстезией (повышенной чувствительностью) органов чувств и ригидностью (повышенным тонусом) затылочных мышц и длинных мышц спины.
Общемозговой — его сопровождают сонливость, нарушение сознания, тошнота, рвота, головокружение, психомоторное возбуждение и галлюцинации.
Астеновегетативный — это синдром проявляется слабостью и снижением трудоспособности.
Общеинфекционный — его характеризуют озноб и повышение температуры.
Судорожный.
Как передается менингит?
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Аэрозольным (через воздух), контактно-бытовым и алиментарным (через рот) путем.
В чем особенность менингококкового менингита?
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Инкубационный период этой инфекции составляет от 1 до 10 дней. Обычно менингококковый менингит проявляется довольно резко — зараженные могут назвать чуть ли не точный час заболевания. Оно сопровождается ознобом, температурой выше 38 градусов, распирающей головной болью, которая усиливается от движения головы, рвотой, ригидностью затылочных и длинных мышц спины, а также болезненностью в различных частях тела. Есть даже специальное название позы, которую принимают больные, — "менингеальная" — когда пациент лежит на боку с запрокинутой назад головой и ногами, приведенными к животу.
Можно ли заразиться менингитом через посылки?
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Нет. Роспотребнадзор отметил, что возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время. Это значит, что те, кто получил посылки из распределительных центров Ozon, могут не беспокоиться — менингококковая инфекция их миновала.
Есть ли вакцина от менингита?
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Нет. На сегодняшний день не существует вакцины, которая способна защитить от всех возможных возбудителей менингита. Вакцины могут обеспечить лишь профилактику инфекции, вызванной менингококками, пневмококками, гемофильной палочкой типа b.
Чтобы защититься от менингита, можно сделать одну из прививок, включенных в российский национальный календарь. Эти прививки смогут снизить риск заболевания корью, краснухой, полиомиелитом и эпидемическим паротитом.
Для профилактики менингита также можно:
закаливать организм;
ограничить контакт с больными;
мыть с мылом руки, фрукты и овощи;