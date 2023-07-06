Турецкие мастера приступили к росписи центрального купола Соборной мечети в Симферополе

Как уточнил ответственный секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер Аджимамбетов, в основу проекта вошла крымско-татарская орнаменталистика

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Мастера из Турции приступили к росписи основного купола строящейся Соборной мечети Симферополя, им предстоит расписать около 2 тыс. кв. м стен уникальным орнаментом, созданным специально для крымской мечети, передает корреспондент ТАСС.

Главный купол Соборной мечети Симферополя находится на высоте около 40 м. Сейчас здесь работают 10 мастеров, приглашенных из Турции.

"Проектировщики и архитекторы, которые работали над проектом, брали за основу нашу крымско-татарскую орнаменталистику. В качестве основного символа в орнаменте используется крымский тюльпан, также будут нанесены суры из священного Корана. Все это уже подготовлено, мастера приступили к работе", - рассказал ответственный секретарь Духовного управления мусульман Крыма Айдер Аджимамбетов.

По его словам, приглашенные мастера имеют большой опыт росписи мечетей по всему миру. "Мы искали своих специалистов, но, к сожалению, в Крыму ранее таких работ не проводилось. Это уникальный проект, это происходит впервые в истории Крыма, крымско-татарского народа, и это большой вклад в развитие крымско-татарской культуры" - отметил Аджимамбетов.

По словам руководителя генподрядной организации "Спецстройкрым" Евгения Зуева, общая площадь росписи в мечети составит около 2 тыс. кв. м, в купольной части - около 500 кв. м. Параллельно завершаются работы по благоустройству территории.

"На 90% выполнено озеленение, идет гранитное мощение, до конца месяца мы планируем его закончить. Много работ идет еще непосредственно внутри. Занимаемся фасадами, внутренней отделкой, идет подключение внутренних коммуникаций. Стремимся, чтобы все основные работы были выполнены к концу сентября", - сказал Зуев.

О мечети

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, объект будет готов в сентябре 2023 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил как можно скорее завершить возведение мечети.

Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 м, сводов, поддерживающих этот купол и восьми малых полукуполов. По окончании строительства Соборная мечеть должна стать главной соборной джума-мечетью Крыма и Симферополя. Все помещения мечети смогут вместить до 4 тыс. человек. Основной зал вместит порядка 1,5 тыс. мужчин, а на балконе смогут молиться 900 женщин.