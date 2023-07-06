В Москве завершился проект "Поезд памяти"

Его участники посетили 14 городов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Культурно-образовательный проект "Поезд памяти" завершился в Москве, участники посетили восемь российских городов и шесть городов Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Белоруссии в России.

"Поездка проходила с 20 июня по 6 июля. Участники посетили 8 российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Волгоград, Тула, Кубинка) и 6 городов Беларуси (Брест, Гродно, Полоцк, Минск, Могилев, Жлобин), а также Ясную Поляну (Тульская область) и парк "Патриот" (Московская область)", - говорится в Telegram-канале посольства. Там добавили, что в мероприятии, посвященном финалу проекта, участвует посол Дмитрий Крутой.

Куратор проекта - заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что участники в ходе проекта провели 16 дней в пути, преодолели более 9 тыс. км. "200 школьников 15-17 лет, прошедших конкурсный отбор, из России, Армении, Белоруссии и Киргизии, провели 16 дней в пути, преодолели 9 375 километров и посетили 14 городов: Брест, Гродно, Полоцк, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, Самару, Волгоград, Тулу, Могилев, Жлобин, Минск, Кубинку и Москву", - цитирует его пресс-служба Совета Федерации.

Проект завершился возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и посещением Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

По решению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проект реализуется под эгидой Союзного государства. Идея проекта - познакомить старшеклассников из России, Белоруссии и других стран с историей и местами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Также это возможность для школьников пообщаться и найти новых друзей, узнать культурные традиции и обычаи разных народов.