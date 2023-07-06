Лавров заявил, что спорт должен оставаться вне политики

Глава МИД РФ сообщил о попытках спортивных и околоспортивных деятелей политизировать спорт

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Спорт должен оставаться вне политики, несмотря на попытки спортивных и околоспортивных деятелей его политизировать. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной церемонии старта международного ралли "Шелковый путь - 2023".

"То, что уже в 13 раз <...> это ралли берет сегодня старт в Казани, говорит о том, насколько важно для всех нашей соседей, всех тех, кто живет на этом огромном евразийском континенте, ощущать сопричастность к общему делу, к общей судьбе, тем более через спорт, который, как вы знаете, обязан быть вне политики, как бы ни старались некоторые спортивные, околоспортивные деятели пытаться его политизировать, и который сближает людей через естественное ощущение честного состязания", - сказал глава МИД РФ.

Министр также отметил, что это мероприятие знаменуют проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые в этой гонке будут участвовать по маршруту, являющемуся "древнейшей дорогой, связавшей <...> огромную Евразию, <...> территории, людей, их судьбы, традиции, культуры, языки, религии".

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В 2023 году гонка пройдет с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составят скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.